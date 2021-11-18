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MSB: Şırnak'ta askeri araç kazasında bir asker şehit oldu

18 Kasım 2021 23:56

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak Uludere bölgesinde askeri araç kazasında ağır yaralanan Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit'in kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kazada ağır yaralanan Geçit'in kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit olduğu belirtilerek, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

 

 

msbşehitmilli savunma bakanlığı
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