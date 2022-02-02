MSB: Şırnak'ta 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Şırnak'ın Cizre ilçesinde 1 asker şehit oldu.

MSB'nin konuyla ilgili açıklamasında, "Şırnak/Cizre’de bir hudut karakolumuza terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu kahraman silah arkadaşımız P. Er. Tarık TARCAN şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri yer aldı.