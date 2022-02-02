T24 LogoT24 Logo
Gündem

MSB: Şırnak'ta 1 asker şehit oldu

"Terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur"

02 Şubat 2022 21:25

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Şırnak'ın Cizre ilçesinde 1 asker şehit oldu.

MSB'nin konuyla ilgili açıklamasında, "Şırnak/Cizre’de bir hudut karakolumuza terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu kahraman silah arkadaşımız P. Er. Tarık TARCAN şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri yer aldı. 

 
şehitşırnakcizre
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24