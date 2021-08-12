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MSB: Sinop ve Kastamonu'da mahsur kalan 353 vatandaş, TSK'ya ait helikopterle tahliye edildi

12 Ağustos 2021 23:34

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sinop ve Kastamonu’da devam eden arama kurtarma çalışmalarında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterle mahsur kalan toplam 353 vatandaşın tahliye edildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

“Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketi dolayısıyla vatandaşlarımızın yardımına koşmaya devam ediyoruz. TSK’ya ait helikopterler, bölgede gerçekleştirdikleri aralıksız arama-kurtarma çalışmaları ile mahsur kalan toplam 353 vatandaşımızı güvenli yerlere tahliye etti"

msbmilli savunma bakanlığısinopkastamonu
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