MSB: Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser'in Hakkari'de şehit olduğunu duyurdu.

Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser'in üs bölgesinde mevzilerin gözetleme ve ateş sahalarını temizlemek için ağaç kesimi sırasında yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olduğu belirtildi.

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemizde ateş ve gözetleme sahalarının temizlenmesi çalışmaları esnasında bir kahraman silah arkadaşımız üzerine ağaç devrilmesi sonucunda yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 24 Eylül 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize baş sağlığı ve sabır dilerim" dedi. (DHA/ANKA)