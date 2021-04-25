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MSB: Pençe-Şimşek harekâtı bölgesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur

25 Nisan 2021 23:09

Milli Savunma Bakanlığı 'Pençe-Şimşek harekatı bölgesinde bir EYP’nin patlaması sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur' açıklaması yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Pençe-Şimşek harekâtı bölgesinde teröristler tarafından daha önceden döşenen bir EYP’nin patlaması sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız tahliye edildiği Şht. Tümg. Aydoğan Aydın hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 25 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur."

şehitMilli Savunma Bakanlığı
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