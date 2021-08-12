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MSB: Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

12 Ağustos 2021 23:40

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğunu duyurdu. 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 12 Ağustos 2021 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Yapılan karşı atışlar neticesinde ilk belirlemelere göre 3 Terör Örgütü Mensubu etkisiz hale getirilmiştir." 

 

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