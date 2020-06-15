Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Kuzey Irak'ta Pençe-Kartal Operasyonu başlatıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 'Pençe-Kartal Operasyonu’nu başlattığını duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada, “Pençe-Kartal operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor” denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Pençe-Kartal Operasyonu’nun başladığı belirtildi. Diyarbakır, Malatya ve bir çok üstten kalkan savaş uçakları Pençe-Kartal Operasyonu’na katılıyor. TSK'ya ait savaş uçakları, operasyon kapsamında, Kuzey Irak'taki terör hedeflerini vuruyor.

MSB tarafından, operasyonun başlamasından kısa bir süre sonra, "Son zamanlarda karakol ve üs bölgelerimize her geçen gün artan taciz, saldırı teşebbüsünde bulunan, böylece halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak’ın kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk’taki terör yuvalarına hava harekâtı icra edilmektedir" açıklaması yapıldı.

AKP'li Çelik: Terörle mücadelemiz kesintisiz sürüyor

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Pençe-Kartal Operasyonu başladı. İnsanımıza, insanlığa ve ülkemize düşmanlık eden terörle mücadelemiz kesintisiz sürüyor" diye yazdı.

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