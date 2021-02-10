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MSB: Pençe Kartal-2 harekatında 2 asker şehit oldu

10 Şubat 2021 23:40

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Gara Bölgesinde devam eden Pençe Kartal-2 harekatında 2 askerin şehit olduğunu 4 askerin de yaralandığını duyurdu.

Milli Savunma BakanlığıMSBPençe KartalPençe Kartal-2şehit
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