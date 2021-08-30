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MSB: Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde yaralanan uzman çavuş şehit oldu

30 Ağustos 2021 00:20

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde roket saldırısı sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş İsmail Şebelek tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştur" denildi.

MSB'den yapılan açıklamada "Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 10 Ağustos 2021 tarihinde roket saldırısı sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş İsmail Şebelek tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 29 Ağustos 2021 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Bakan Akar'dan taziye mesajı 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit İsmail Şebelek için taziye mesajı yayımladı. Bakan Akar, yayımladığı mesajında "Kahraman silah arkadaşımız, 29 Ağustos 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

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