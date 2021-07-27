MSB: Pençe Harekatı bölgesinde 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde 2 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe Harekatı (Irak kuzeyi/Hakurk) bölgesinde 27 Temmuz 2021 tarihinde arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerle temas sağlanmış, çıkan çatışmada 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Bahse konu çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.