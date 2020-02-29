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MSB operasyon görüntülerini paylaştı: 2 bin 100 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

"Şehitlerimizin hesabını sormaya devam edeceğiz!"

29 Şubat 2020 23:56

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'de tespit edilen Suriye ordusu hedeflerinin "başarılı şekilde imha edilmeye devam edildiğini" açıkladı.

MSB'nin Twitter hesabından, İdlib'deki operasyonların görüntüleri paylaşıldı. Paylaşımda, "Esed rejiminin 2100'ün üzerindeki unsurunu etkisiz hale getiren kahraman ordumuz, tespit edilen rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Bu paylaşımın ardından MSB hesabından İdlib'de şehit olan 34 askerin fotoğrafı paylaşılırken, operasyonlara ilişkin yeni bir video daha "Asil milletimiz emin olsun ki; İdlib'de barış ve huzur için toprağa düşen Aziz şehitlerimizin hesabını sormaya devam edeceğiz!" notuyla yayımlandı.

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