MSB: Kuzey Irak'taki operasyonda bir asker ve bir korucu şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Irak'ta devam eden operasyonda bir asker ve bir güvenlik korucusunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Haftanin bölgesinde süren operasyon sırasında, bugün PKK'lılarla çatışma çıktığı bilgisine yer verildi. Operasyonun sürdüğü kaydedildi.