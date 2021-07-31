MSB: KKTC'nin Girne bölgesindeki dağlık arazide başlayan yangına bir İHA ve bir helikopterle destek sağlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne bölgesindeki dağlık arazide başlayan yangını söndürme çalışmalarına bir İHA ve bir helikopterle destek sağlandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, söz konusu yangın için Deniz Kuvvetlerine ait bir İHA ile havadan görüntü aktarımı yapıldığı, bir as 532 Cougar helikopterle de havadan keşif ve komuta kontrol sağlandığı belirtildi.

39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığına ait iş makinesi ve itfaiyelerin önlem amaçlı bölgede hazır bekletildiği vurgulanan açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner'in de helikopterle keşif faaliyetine iştirak ettikleri ifade edildi.

Yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.