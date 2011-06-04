MSB: irtica.org'un IP adresini Genelkurmay için biz tedarik ettik

T24- AKP ve dinî gruplarahakaretler içeren www.irtica.org. ile www.irtica.net adlı adreslerinin yayın yaptığı ‘195.155.137.41’ IP numarasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı’nın savcılığa ulaşan yazısında “Bahse konu internet hizmeti Genelkurmay Başkanlığı ihtiyacı için tedarik edilmiştir“ ifadesi yer aldı.

Yıldıray Oğur'un Taraf gazetesinde (4 Haziran 2011) yayımlanan haberi şöyle:

Milli Savunma Bakanlığı, ‘internet andıcı’ soruşturmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği yazıda, ‘www.irtica.org.” ve “ www.irtica.net “ adlı internet sitelerinin IP adresinin bakanlık tarafından Genelkurmay’a tahsis edildiğini bildirdi.

İlk kez Taraf’ın gündeme getirdiği, emri verdiği iddia edilen Birinci Ordu Komutanı Hasan Iğsız’ın emekliye sevk edilmesine neden olan psikolojik harekât siteleri için yürütülen “internet andıcı” soruşturmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı’na “internet sitelerinin kurulması ve yayın yapması talimatı Başbakanlık veya Milli Savunma Bakanlığı tarafından mı verildi?” diye sormuştu.

Başbakanlık, savcılığa gönderdiği yazıda “Bu konuda herhangi bir talimatımız bulunmamaktadır” diyerek daha önce “Talimat Başbakanlıktan” diyen Genelkurmay’ı yalanlarken, MSB’den ise itiraf gibi bir yanıt geldi.

MSB: İçeriğini bilmiyoruz

www.irtica.org. ile www.irtica.net adlı adreslerinin yayın yaptığı ‘195.155.137.41’ IP numarasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı’nın savcılığa ulaşan yazısında “Bahse konu internet hizmeti Genelkurmay Başkanlığı ihtiyacı için tedarik edilmiştir“ deniyor. Ancak Bakanlık cevabi yazısında söz konusu internet hizmetinde hangi sitelerin yayın yaptığından haberi olup olmadığı hakkında bir bilgi vermiyor.

www.irtica.org, www.greekmurderers.net, www.turkses.com gibi psikolojik harekat sitelerini Türkiye ilk kez Taraf’tan öğrendi. AKP, dini cemaatler, Yunanistan, Ermenistan, PKK aleyhine propagandatif yayınlar yapılan Türkçe ve İngilizce olarak profesyonelce hazırlanmış ve sık sık güncellenen siteler emekli bir deniz yüzbaşı olan Ataman Yıldırım’ın Ergenekon soruşturması kapsamında Ocak 2009’da tutuklanmasından sonra ortaya çıktı Ergenekon davasının iddianamesine giren bilgilere göre 35 ayrı sitenin ad ve içerikleri hayhaytr@yahoo.com diye bir ortak adresten alınmıştı. Ve bu mail adresine Genelkurmay’da sivil memur olarak çalışan Mehmet Bülent Sarıkahya’ya ait bir ADSL hattından sık sık girilmişti. Ardından bu sitelerle ilgili İrtica ile Mücadele Eylem Planı’nın ıslak imzalı orijinalini savcılara gönderen ihbarcı subayın mektubu geldi. ‘Meçhul asker’in ikinci ihbar mektubuna eklediği ‘internet andıçı’nda emri veren isim dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Hasan Iğsız olarak görünüyordu.

TSK: Emir Başbakanlık’tan

İçeriğinde Başbakan’a hakaretler edilen, Türkiye’yi Yunanistan ile savaşa sokabilecek bu sitelerle ilgili Başbakanlık Genelkurmay’dan bilgi istedi. Genelkurmay, sözcüsü Hıfzı Çubuklu vasıtasıyla bu sitelerin varlığını kabul etti. Ama bunların “2000 yılında Başbakan Ecevit’in verdiği bir talimat üzerine” kurulduğunu açıkladı. Başbakanlık kaynakları ise bu sitelere izin veren bir başbakanlık talimatı olmadığını söylediler.

Tüm tartışmaların sonunda geçen yıl o dönem Ergenekon savcısı olan Zekeriya Öz’ün talimatıyla internet andıcı için soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında 19 emekli ve muvazzaf subay ile birlikte eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hasan Iğsız ile Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu da ifade verdi. Iğsız’ın geçen yılki Yüksek Askerî Şûra’da Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na atanması beklenirken emekliye sevk edilmesinin nedeni olarak internet andıcı gösterilmişti.

İrtica.org: AKP örümceğin ayağı

MSB’nin resmen kabul ettiği www. irtica.org ve irtica.net sitelerinde AKP ve dinî gruplara ağır hakaretler edilmekteydi. www.naksilik.com ya da www.nursi.info gibi bağlantılı adların da alınarak yönlendirildiği sitelerde Başbakan Erdoğan, partisi ve milletvekilleri hakkında “Yeşil devrim özlemcileri, örümceğin iki ayağı, adaletsiz kadrolaşma partisi, Türkiye’nin yönü İran’a kaydı...” gibi ifadeler yer almaktaydı. AKP, cemaatler ve laikliliğin tehlikede olduğuna dair basında çıkan tüm eleştirel yazı ve haberlere yer verilen sitelerde istihbarat raporları, internette dolaşan laiklik kaygılı, türban karşıtı powerpoint sunumlar da bulunmaktaydı. Deşifre olmasının ardından kapanan siteleri satın alan yeni sahipleri ise siteye “Türkiye’de irtica tehdidi yoktur” yazan bir makale yerleştirmiş.