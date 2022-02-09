T24 LogoT24 Logo
Gündem

MSB: Gökçeada'da acil sağlık müdahalesine ihtiyaç duyan iki vatandaşımız Çanakkale’ye tahliye edildi

09 Şubat 2022 16:06

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gökçeada'da yaşayan ve acil sağlık müdahalesine ihtiyaç duyan iki vatandaşın helikopter ile Çanakkale'ye tahliye edildiğini duyurdu.

Konu hakkında Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şöyle denildi: 

"Gökçeada’da yaşayan ve acil sağlık müdahalesine ihtiyaç duyan iki vatandaşımız Deniz Kuvvetlerimize ait helikopter ile Çanakkale’ye tahliye edildi. Her iki vatandaşımıza da acil şifalar diliyoruz"

TIKLAYIN | Kazdağları'nda mahsur kalan 21 personele 16 saat sonra ulaşıldı

çanakkalemsbmilli savunma bakanlığıgökçeada
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24