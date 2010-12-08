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MSB GENEL SEKRETERLİĞİNDEN AÇIKLAMA   ANKARA (A.A)

08 Aralık 2010 20:02

-MSB GENEL SEKRETERLİĞİNDEN AÇIKLAMA   ANKARA (A.A) - 08.12.2010 - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, ''Harp Akademileri Kanunu ile Harp Okulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'' ile ilgili basında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi. MSB Genel Sekreterliğince, bazı basın yayın organlarında yer alan tasarı hakkındaki haberlerle ilgili açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.  Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanarak MSB'ye gönderilen ve Bakanlığımızca mevzuat hazırlama usul ve esasları hakkında yönetmelik hükümlerine uygun olarak olgunlaştırılan  'Harp Akademileri Kanunu ile Harp Okulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı' 4 Ağustos 2006'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sevk edilmiştir. TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda görüşülerek kabul edilen tasarı, Genel Kurul gündeminde beklerken süre yetersizliği nedeniyle görüşülemeyerek kadük olmuştur. Tasarının içeriği ile ilgili olarak bazı basın yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.''

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