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MSB duyurdu: Kuzey Irak'ta 3 asker şehit oldu

09 Aralık 2021 15:14

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Irak kuzeyi Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde, 3 askerin şehit olduğu duyuruldu.

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