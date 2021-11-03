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MSB'den "S-400 bataryalarının İncirlik'e sevk edildiği" iddiasına yalanlama

03 Kasım 2021 22:55

Anadolu Ajansı'na konuşan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 'S-400 bataryalarının İncirlik'e sevk edildiği'ne yönelik iddiaları yalanladı.

Bakanlık kaynakları, bazı internet sitelerinde yer alan "Türkiye'nin S-400 bataryalarını İncirlik Hava Üssü'ne sevk ettiğine" yönelik haberlere ilişkin soru üzerine, iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu kaydetti.

Sky News Arabia, bir Pentagon yetkilisine dayandırdığı haberinde Türkiye'nin S-400 bataryalarını İncirlik Üssü'ne konuşlandırdığını öne sürmüştü. 

MSBMilli Savunma BakanlığıS-400F-35İncirlik Üssü
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