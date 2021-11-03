MSB'den "S-400 bataryalarının İncirlik'e sevk edildiği" iddiasına yalanlama

Anadolu Ajansı'na konuşan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 'S-400 bataryalarının İncirlik'e sevk edildiği'ne yönelik iddiaları yalanladı.
Bakanlık kaynakları, bazı internet sitelerinde yer alan "Türkiye'nin S-400 bataryalarını İncirlik Hava Üssü'ne sevk ettiğine" yönelik haberlere ilişkin soru üzerine, iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu kaydetti.
Sky News Arabia, bir Pentagon yetkilisine dayandırdığı haberinde Türkiye'nin S-400 bataryalarını İncirlik Üssü'ne konuşlandırdığını öne sürmüştü.