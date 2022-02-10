MSB'den CHP'li Özel'in FETÖ iddialarına yanıt: İbretle izliyoruz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in bakanlıkla ilgili 'FETÖ' ve 'Bylock' iddialarını 'şuursuzluk' olarak nitelendirerek, "İftiralarla oluşturulmaya çalışılan karalama kampanyalarına karşı da hukuk çerçevesinde mücadelemiz sonuna kadar sürecektir." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadelenin büyük kararlılıkla yürütüldüğü bu dönemde, bir basın kuruluşu tarafından 4 bakan yardımcısı üzerinden Bakanlığa yönelik başlatılan karalama kampanyalarına karşı hukuk çerçevesinde mücadele verileceğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Bakanlığın, Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumak, 84 milyon vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak için Cumhuriyet tarihinin en yoğun mücadelesini büyük bir başarıyla verdiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek beklentisinin, emeğine saygı gösterilmesi, Mehmetçik'in moral ve motivasyonunu bozucu eylem ve söylemlerden kaçınılması olduğu vurgulanan açıklamada, Mehmetçik'in yurt içi ve dışında kazandığı başarıların, Bakanlığın bugünkü yöneticileri ve komuta kademesinin idaresinde gerçekleştiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle terörle mücadelenin büyük bir kararlılıkla yürütüldüğü bu dönemde bir basın kuruluşu tarafından 4 Bakan Yardımcımız üzerinden Bakanlığımıza yönelik sistematik bir iftira ve karalama kampanyasının başlatıldığını ve bu iftiraların da yine Sayın Bakanımız ve Bakanlığımıza yönelik iftiralarından dolayı tazminata mahkum edilen CHP Grup Başkan Vekili tarafından şuursuzca, ön yargılı ve bağnaz bir yaklaşımla tekrar edildiğini ibretle izliyoruz.

Geçerli hiçbir mesnedi ve hukuki dayanağı olmayan iddialar, hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri ile amir ve komutanlara karşı güven hissini yok etme niyetinden dolayı yargı organlarınca verilen mahkumiyet kararı bulunan bir şahıs aracılığıyla gündeme taşınmaya çalışılmaktadır. Bu iddia ve iftiraları ortalama bir akıldan ve izandan yoksun olarak, büyük bir düşmanlık tavrı içerisinde ortaya atmak gayri ahlaki bir davranıştır. Ayrıca gaflettir ve halkımızı yanıltmaya yönelik art niyetli bir çabadır. Bu iftiraların, özellikle FETÖ ile mücadelemizin yoğun bir şekilde sürdüğü, ­icra edilen operasyonlarla terör örgütü PKK/KCK'ya son yılların en büyük darbelerinin vurulduğu, ­terör örgütünün bitirilme noktasına getirildiği bir dönemde ve Kış Kartalı Harekatı ile aynı zamanda başlamış olmasını da manidar buluyoruz."

"Her türlü hukuk yoluna başvuruldu"

İftiralarla ilgili Milli Savunma Bakanlığınca ilgili basın kuruluşuna cevap ve düzeltme metinleri gönderildiği belirtilen açıklamada, bakan yardımcılarınca da suç duyurusu dahil her türlü hukuk yoluna başvurulduğu bildirildi.

Bakanlığın, basının bilgi ihtiyaçlarını şeffaflıkla karşıladığı anlatılan açıklamada, "İftiralarla oluşturulmaya çalışılan karalama kampanyalarına karşı da hukuk çerçevesinde mücadelemiz sonuna kadar sürecektir." ifadesine yer verildi.

CHP'li Özgür Özel ne demişti?

"Milli Savunma Bakanı yardımcıları var. Kaç yardımcısı var, dört. Dörtte dört, fire yok. Üçü FETÖ’cü, biri ajan iddiası var. Bu konuda bir soruşturma yok. Her şeyi bırakın tek kelime açıklama yok. Devlet dairesinde kaloriferi yakan işçi olduğunda paldır kültür hapse. Bakan yardımcısı olunca herkes sus pus. Eğer kişiler kardeşlerinin tercihlerinde dolayı ihraç oluyorlarsa MSB Bakan Yardımcısı’nın iki kardeşi KHK ile ihraç ve kendisinin ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilmiş. Ama görevine devam ediyor. Kimin Hulusi Akar’ın. En tepeye kadar otobanda ilerleyen Hulusi Akar’ın. ‘Su uyur Hulusi Akar’ diye arkadaşlarının lakap taktığı Hulusi Akar’ın. Bu konuda AKP’nin tüm grup başkanvekillerine, sözcüsüne, Milli Savunma Bakanına ve Genel Başkanına açıktan ve cevap vermeleri talebiyle sataşıyorum. Buna daha ne kadar sessiz kalacaksınız? Hal bu kadar ciddi iken bu işe bir açıklık getiren olmayacak mı? Bütün tercihler bu kadar net mi olur, bu kadar tesadüf mü olur? Milli Savunma Bakanlığı nasıl, ne şekilde, kimler tarafından kuşatılmış. Beş Grup Başkanvekili. Özür dilerim. CHP olarak Akbaşoğlu’nu muhatap kabul etmeyeceğimizi ifade etmiştim. Akbaşoğlu cevaplamasın. O kendisine dua edenlere küfretmeye devam etsin. Dört Grup Başkanvekillerine, sözcülerine, Recep Tayyip Erdoğan’a soruyoruz. Biz bunu millet adına size soruyoruz."