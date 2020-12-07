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Millî Savunma Bakanlığı, sevk tarihlerinin ertelendiğini açıkladı

07 Aralık 2020 15:42

Milli Savunma Bakanlığı sevk tarihlerinin ertelendiğini açıkladı. Askerlik görevi için 23-25 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelendi.

22-24 Aralık tarihlerinde sevk edilmesi planlananların sevk işlemleri de 26-28 Ocak 2021’e ertelendi.

Açıklamanın devamında, "Erteleme sadece DZ.K.K.lığı ve J.GN.K.lığı emrine sevki planlanan ve ilk planlamada 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklananları kapsamaktadır. Kasım ayından Aralık’a ertelenenlerin sevk tarihinde bir değişiklik yoktur" denildi. Yani erteleme sadece Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevki planlanan ve ilk planlamada 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklananları kapsıyor.

22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklanan yükümlüler sevk tarihlerini E-Devlet’ten takip edebilecek, duyuru metnine https://asal.msb.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

 

 

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