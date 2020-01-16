MSB: Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde bombalı araç saldırısında 3 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde düzenlenen bir bombalı araç saldırısında 3 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Barış Pınarı Harekât Bölgesinde, 16 Ocak 2020 tarihinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."