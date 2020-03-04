MSB: Bahar Kalkanı Harekâtı'nda 2 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekâtı'nda 2 askerin şehit olduğunu, 6 askerin de yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: "Bahar Kalkanı Harekâtı alanında bulunan unsurlarımıza rejimin açtığı ateş sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.

Harekâtın başlangıcından bu yana 3 uçak, 8 helikopter, 3 İHA, 151 tank, 47 top/obüs, 52 ÇNRA, 8 hava savunma füze sistemi, 12 tanksavar silahı, 4 havan, 24 zırhlı araç, 27 zırhlı muharebe aracı, 34 silahlı pikap, 60 askeri araç ve 10 mühimmat deposu imha edilmiş, 3 bin 138 rejim unsuru da etkisiz hale getirilmiştir."

Ne olmuştu?

Suriye'nin İdlib kenti kırsalında düzenlenen hava saldırısında 34 asker şehit olduktan sonra, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bahar Kalkanı Harekâtı'nın başlatıldığını açıklamıştı.