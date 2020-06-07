MSB: Bahar Kalkanı Harekât bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekâtı kapsamında İdlib bölgesinde görev yaparken 26 Nisan'daki bir saldırıda yaralanan askerin, yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaralı askerin, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."