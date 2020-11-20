MSB: Askerlik sevk tarihleri ertelendi

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 23-25 Kasım'da sevke tabi yükümlülerin sevk tarihinin, koronavirüs salgını nedeniyle 22-24 Aralık'a ertelendiği bildirildi.

MSB, açıklamasında 'Pandemi ile mücadele kapsamında 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi yükümlülerin sevkleri, 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında icra edilecek şekilde ertelenmiştir. Bu duyuru 7179 Sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince yükümlülere tebliğ mahiyetindedir' denildi.