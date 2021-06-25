MSB: ABD ile Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusunda görüşmelere devam edilmesi konusunda uzlaşma sağlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hamid Karzai Havalimanı'nın (Kabil) işletilmesi konusunda ABD heyetleriyle görüşüldüğünü, tarafların görüşmelere devam edilmesi konusunda uzlaştığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

”Türk ve ABD heyetleri Milli Savunma Bakanlığı’nda bir araya gelmiştir. Görüşmelerde NATO Kararlı Destek Misyonu’nun bitmesinden sonra Hamid Karzai U/A Havaalanının işletilmesi konusunda işbirliği alanları görüşülmüştür. Görüşmelere devam edilmesi konusunda taraflar uzlaşmıştır”