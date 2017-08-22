T24 LogoT24 Logo
Gündem

MSB : 7 general ve amiral atama çalışmalarından önce emeklilik talebinde bulundu

Ümit KOZAN / ANKARA, (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Sillahlı Kuvvetleri'nde görevli 7 general ve amiralin atama çalışmalarından önce kendi istek ve iradeleriyle emeklilik talebinde bulunduğunu açıkladı

22 Ağustos 2017 15:46

Ümit KOZAN / ANKARA, (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Sillahlı Kuvvetleri\'nde görevli 7 general ve amiralin atama çalışmalarından önce kendi istek ve iradeleriyle emeklilik talebinde bulunduğunu açıkladı. 
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle; \"02 Ağustos 2017 tarihinde icra edilen Yüksek Askeri Şura sonrası general ve amiral atamaları, 20 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete\' de yayımlanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli yedi general ve amiralimiz, atama çalışmalarından önce kendi istek ve iradeleriyle emeklilik talebinde bulunmuşlardır.                   
Yapılan değerlendirme sonucunda Bakanlığımızca emeklilik başvuruları 18 Ağustos 2017 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu personelin emeklilik işlemlerinin, 20 Ağustos 2017 tarihinde yayımlanan general/amiral atamalarıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KOZANANKARA DHAMİLLİ Savunma Bakanlığı Türk Sillahlı KuvvetleriAğustosYüksek AskeriResmi GazeteTürk Silahlı KuvvetlerindeBakanlığımızcaSöz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı: Bakteri üreten ürünleri çamaşır suyuyla yıkayıp...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24