MSB, 2020’nin ilk 6 ayında müttefik ülkeler için başlangıç ödeneğinin 3 katını harcadı

Komisyona sunulan bütçe teklifinde, Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) bu yılki yurt dışı harcamalarında önceki yıla göre dikkati çeken bir artış yaşandı. Buna göre, MSB'nin, “Dış Politika” programı kapsamında 2020 yılı için 166.4 milyon TL başlangıç ödeneği belirlenmesine karşın haziran ayı itibarıyla 531.9 milyon TL harcama yaptığı öğrenildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, “Dost ve Müttefik Ülkelere Güvenlik Desteği” alt programının hedefi “Uluslararası politika doğrultusunda ülke sınırları içinde ve yurtdışında gerçekleştirilecek faaliyetler ile teknik işbirliğinin sağlanması ve tecrübe paylaşımı” olarak belirlenirken askeri yardım ve güvenlik işbirliği kapsamındaki ülke sayısının 35 olduğu, bu sayının gelecek yıllarda da aynı kalmasının hedeflendiği bildirildi.

2019’da yapılan yurt dışı faaliyetleri

Komisyona sunulan MSB’nin 2019 Faaliyet Raporu’nda yurtdışı faaliyetlerine ilişkin “BM çatısı altında Lübnan’da, NATO kapsamında Afganistan, Kosova ve Akdeniz’de, AB şemsiyesi altında ise Bosna Hersek’te yürütülen barışı destekleme görevlerine katkıda bulunulmaya devam edilmektedir.

Öte yandan NATO kapsamında Irak’ta yürütülen eğitim ve danışmanlık faaliyetine, BM kararları doğrultusunda Aden Körfezi ve Somali açıklarında yoğunlaşan deniz haydutluğu faaliyetlerine karşı yürütülen deniz operasyonlarına katkı sağlanmıştır” denildi.