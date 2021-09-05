MSB: 2015'ten bugüne kadar 18 bin 455 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara tarafından bakanlıktaki Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan Kara, "FETÖ, PKK, IŞİD başta olmak üzere terörle mücadelenin artan şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ettiğini" belirterek, "Son bir ayda, yurt içi ve sınır ötesinde 6'sı büyük, 16'sı orta çaplı olmak üzere 22 operasyon icra edilmiştir. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 18 bin 455, bu yılın başından itibaren ise 1865 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Hudut birliklerinin imkan ve kabiliyetlerinin sürekli geliştirildiğini, sınır güvenliğinde etkin tedbirler alındığını aktaran Kara, ayrıca şu bilgileri verdi:

"Afganistan'daki son gelişmelerle birlikte İran sınırında olası bir hareketliliğe karşı alınan tedbirler gözden geçirilmiş ve ilave tedbirler alınmıştır. İran sınır hattında 2019'da yasadışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan 74 bin 447 kişi engellenmiş, 5 bin 16 kişi yakalanmış, 2020'de 127 bin 434 kişi engellenmiş, 185 kişi yakalanmış, 2021'de ise 68 bin 353 kişi engellenmiş, 1078 kişi yakalanmıştır. Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde son bir ayda, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 bin 769 kişi yakalanmış, 25 bin 186 kişi ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan bu şahısların 54'ü FETÖ mensubu olmak üzere toplam 75'i teröristtir. Yine bu dönemde icra edilen operasyonlarda, 39 bin 400 paket sigara, 307 kilogram uyuşturucu, 108 cep telefonu ve 11 muhtelif silah ele geçirilmiştir. Son dönemde ele geçirilen malzemelerde özellikle elektronik malzeme ve uyuşturucuda artış olduğu gözlemlenmektedir."