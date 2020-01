MS hastası gencin kaybettiği sürücü belgesi başına iş açtı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'da oturan 27 yaşındaki MS (Multipl skleroz) hastası Mehmet Can Karacan\'ın 1 yıl önce kaybettiği sürücü belgesi başına iş açtı. Kaybettiği sürücü belgesiyle Bodrum\'dan kiralandığı belirlenen araçlara hasar verilerek iade edilmemiş olması nedeniyle Karacan hakkında, toplam 59 bin liralık 3 ayrı icra takibi başlatıldı.

Aydın\'da oturan Mehmet Can Karacan, 18 yaşında direksiyon kursuna giderek, sürücü belgesi aldı. Karacan, belgesini aldıktan 2 yıl sonra MS hastalığına yakalandı. Hastalığı nedeniyle direksiyon başına geçemeyen Karacan, sürücü belgesini geçen yıl kaybetti. Karacan\'ın kaybettiği sürücü belgesi başına iş açtı. Karacan, Bodrum 4\'üncü İcra Dairesi\'nden 13 Ocak ve 26 Ekim 2016 tarihlerinde gelen 6 bin ve 18 bin liralık ve İzmir 24\'üncü İcra Dairesi\'nden gelen 1 Temmuz 2017 tarihinde gelen 35 bin TL\'lik icra takibiyle şoke oldu. Konuşma zorluğu çeken Karacan\'ın ağabeyi Mesut Karacan yaşadıklarını şöyle anlattı:

\"Kardeşim, geçen yıl sürücü belgesini kaybetti. Bulan kişiler, kardeşimin sürücü belgesi ile Bodrum\'daki oto kiralama şirketinden çeşitli tarihlerde otomobil kiralamışlar. Kiralanan araçlarda ise iddiaya göre hasar olmuş ve araçlar geri teslim edilmemiş. Bunun üzerine toplam 59 bin liralık 3 icra takibi geldi. Faiz ve masraflarıyla birlikte yaklaşık 100 bin TL\'yi bulan bu borcu ödememiz mümkün değil. Ödeyemediğimiz için de İzmir 4. İcra Hukuk Mahkemesi\'nde dava açıldı.\"

\'AÇILAN DAVAYA İTİRAZ ETTİK\'

Kendilerinden alacaklı olduklarını iddia eden kişilerin avukatları aracılığıyla İzmir 4\'üncü İcra Hukuk Mahkemesi\'nde \'Trafiği tehlikeye sokma, alkollü araç kullanma ve mala zarar verme\' suçlarından kardeşi hakkında dava açtığını vurgulayan ağabey Karacan, şöyle dedi:

\"Biz de bunun üzerine mahkemeye gidip, ifade verdik, itirazda bulunduk. Otomobiller kiralanırken alınan senetlerdeki imzaların kardeşime ait olmadığını ifademizde söyledik. İmzalar incelenmek üzere Söke\'ye gönderildi. İmzaların kardeşime ait olmadığı ortaya çıktığı zaman suçsuzluğumuz daha net görülecek. Bizden alacaklı olan \'Yeliz Erdemir\' isimli bir kişi var. Ancak, biz bunu kişiyi hiç tanımıyoruz. Bu parayı ödeyecek durumda da değiliz. Ailemizde annem evlere temizliğe gidiyor, babam ise çaycılık yapıyor. Kardeşim 7 yıldan beri MS hastası. İlaç kullanmasa büyük sıkıntı yaşıyor. Bir an önce başımıza gelen bu durumdan kurtulmak istiyoruz. Kimler nasıl bu işi yaptılar bunu anlamış değiliz. Biz yandık, başkası yanmasın. Kaybettikleri sürücü belgesi ve kimliklerine dikkat etsinler.\"



