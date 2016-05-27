MS hastaları için özel hastane talebi

Multipl Skleroz (MS) Derneği, dünyada yaklaşık 2 milyon 500 bin kişiyi etkileyen ve kişinin beyin ile omurilik beyaz cevherinde miyelin kılıfını zedeleyerek ömür boyu süren nörolojik bir hasara sebep olan MS hastalığıyla mücadele etmek için, Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, MS Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yağcıoğlu, 25 Mayıs Dünya MS Günü vesilesiyle şunları söyledi:

“Bugün MS hastalığı fiziksel, sosyal, psikolojik olarak uzun bir mücadele gerektiren bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor. İstatistiklere göre ülkemizde 48 bin civarında MS hastası olduğu tahmin ediliyor. Birçok hastanenin nöroloji ve fizik tedavi bölümleri MS hastalığının uzun tedavisinde yetersiz kalıyor. Diğer taraftan, MS kişiler arasında farklı şekillerde de görülüyor. Bu nedenle tanı ve tedavisinde, özellikle de taşrada büyük yanılgılar yaşanıyor. Hasta ve yakınlarını bu sıkıntılardan kurtarmak için sadece MS hastalığı üzerine hizmet verebilecek tam teşekküllü hastanelerin kurulması şart.”