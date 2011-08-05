-MR.BEAN KAZA GEÇİRDİ LONDRA (A.A) - 05.08.2011 - İngiltere'de "Mr. Bean" serileri ve şovlarıyla tanınan aktör Rowan Atkinson aracıyla kaza geçirdi. Komedi dizisi "Blackadder" ile de tanınan 56 yaşındaki aktörün, Londra'nın kuzeyindeki Haddon kasabası yakınlarında dün aracıyla ağaca ve elektrik direğine çarptığı bildirildi. Kazadan sonra araçta yangın çıktığı, öte yandan ünlü aktörün hafif yaralandığı, kaldırıldığı hastanede omzundan tedavi edildiği ve bugün taburcu edilmesinin beklendiği belirtildi.