-MR İLE İNTİHAR ETME RİSKİ BELİRLENEBİLECEK ANKARA (A.A) - 04.05.2011 - Beynin iki lobunu birbirine bağlayan küçük bir bölümün "zayıflamasının" intihar eylemlerinin kaynağı olabileceği, MR ile intihara teşebbüs riskinin belirlenebileceği iddia edildi. Fransız ve Avustralyalı bilimadamlarının yaptığı araştırmaya, 21'i en az bir kere intihara teşebbüs etmiş, 180'i depresif, 65 yaş ve üzerindeki 435 kişi katıldı. MR, iki lobun arasındaki "korpus kallosum" bölümünün intihara teşebbüs edenlerde daha küçük olduğunu gösterdi. İntihara teşebbüs edenlerde bu bölümün 219,5 mm2, depresiflerde 245,5 mm2, diğer gruptaki sağlıklı kişilerde ise 249,5 mm2 olduğunu belirten araştırmacılardan Sylvaine Artero, bu bölgenin küçülmesinin intihar eylemlerinin sonucu değil sebebi olabileceğini bildirdi. Gençlerin de katıldığı başka araştırmaların yapılması gerektiğini ifade eden Artero, bölgedeki küçülme nedeniyle sinirler arasındaki bağlantının zayıfladığını, bu durumun da sorunları çözme becerisinin azalması gibi bilişsel anormalliklere yol açabileceğini vurguladı. Bilimadamı, araştırmanın ilk aşamada olduğuna dikkati çekerek, sonuçların başka araştırmalarla da doğrulanması halinde MR sayesinde uzmanların kişilerin intihara teşebbüs riskini belirleyebileceğini belirtti. Konuya ilişkin makale, Fransız "Le Point" dergisinin internet sitesinde yayımlandı.