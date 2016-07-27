Mr. Brexit belli oldu

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Birleşik Krallık ile yapılacak ayrılık müzakerelerine AB adına Fransa eski Dışişleri Bakanı ve AB Komisyonu eski üyesi Michel Barnier'in liderlik edeceğini açıkladı.

65 yaşındaki Barnier görevine 1 Ekim'de başlayacak. Fransız muhafazakâr politikacı, Twitter hesabından geçtiği mesajda, "zorlu görevin kendisine tevdi edilmesi kararının onurlandırıcı olduğunu" söyledi.

'Becerikli pazarlıkçı'

AB Komisyonu Başkanı Juncker ise "Barnier'in önemli siyasi alanlarda engin birikime sahip, becerikli bir pazarlıkçı" olduğuna dikkat çekti. Juncker, "Barnier'in Birleşik Krallık ile yeni bir ortaklık kurmamızı sağlayacağından eminim" dedi.

Michel Barnier ülkesinde Tarım, Çevre, Avrupa ve Dışişleri bakanlıkları görevinde bulundu. AB Komisyonu'nda 10 yıla yakın muhtelif komisyon üyeliği görevini yürüttü.

'İngiltere'ye verilmiş sert mesaj'

2010 – 2014 yılları arasında José Manuel Barroso başkanlığındaki AB Komisyonu'nun iç piyasa ve hizmetlerden sorumlu üyeliğini üstlendi. Mali piyasaların daha sıkı denetimini öngören düzenlemelere imza atması Londra'nın tepkisini çekti.

Fransız Haber Ajansı'na (AFP) Michel Barnier ile ilgili kararı değerlendiren danışmanlık şirketi Avisa'nın analisti Jacques Lafitte, "Londra için o dönem Barnier şeytanın ta kendisiydi. Komisyon bu kararı alarak İngiltere'ye sert bir mesaj vermiş oldu" dedi.

Londra'nın adımı bekleniyor

İngiltere'de 23 Haziran'da yapılan referanduma katılanların yüzde 52'si AB'den ayrılma yönünde oy kullanmıştı. İngiliz hükümetinin Lizbon Antlaşması'nın 50'nci maddesine bağlı olarak ayrılma kararını AB Konseyi'ne bildirmesi gerekiyor.