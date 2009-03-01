'MP3 çalarlar yayıldıkça, işitme cihazı satışı artıyor'

İşitme cihazı şirketi Gaes’in CEO’su Gasso, işitme cihazı kullanımının gençlerde arttığını ve Türkiye’de yılda 150 bin cihaz satıldığını söyledi.



İşitme cihazı şirketi İspanyol Gaes’in CEO’su Gasso, işitme cihazı kullanımının gençlerde arttığını vurguladı. Türkiye’de yılda 150 bin cihaz satıldığını belirten şirket, işitme testleri yapacak.



Radikal'in haberine göre, Dünyada 60’ıncı yılını kutlayan işitme cihazı üreticisi İspanyol Gaes’in Yönetim Kurulu Başkanı Antonio Gasso, hızla gelişen dünyada, gençlerin işitme cihazı ihtiyaçlarının gün geçtikçe arttığını söyledi.



Özellikle son yıllarda, ‘mp3 mp4 çalar’ ya da i-Pod gibi kulaklıklı müzik dinleme aletlerinin yaygınlaştığını belirten Gasso, “Gençler başlangıçta farkında olmasa da, kulaklıkla direkt olarak aktarılan yüksek ses kulaklara büyük zarar veriyor ve birçok işitme sorununa yol açıyor” dedi.



Eğlence yerleri de etkili



Bunun dışında gürültülü eğlence mekânlarının da işitme kaybında önemli etken olduğunu belirten Antonio Gasso, böylece sorunun daha da büyüdüğünü vurguladı. Gasso, özellikle gençleri işitme testleri yaptırmaları ve yüksek sesli aletleri dikkatli kulanmaları konusunda da uyardı.



“60 yıldır insanların duymasına yardımcı oluyoruz” diyen Antonio Gasso, Gaes’in 175 milyon avro ciroyla, sekiz ülkede 550 mağazasının bulunduğunu belirtti. Türkiye’de genç nüfus nedeniyle yüksek bir potansiyel gördüklerini kaydeden Gasso, Türkiye’ye 2007 yılında geldiklerini ve şu anda, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da toplam 10 merkezleri olduğunu ifade etti. Türkiye’yi önemli bir pazar olduklarını gördüklerini ve büyümeye devam edeceklerini vurgulayan Gasso, “Bu yıl içinde yaklaşık 500 bin avro yatırımla Türkiye’de altı merkez daha açacağız. 2010 yılında da toplam 25 merkeze ulaşacağız. Merkezlerimizde ücretsiz işitme testleri de yapacağız” diye konuştu.



Türkiye’de yılda 150 bin adet işitme cihazı satıldığını belirten Antonio Gasso, bunun 15 bininin Gaes’e ait olduğunu söyledi. Türkiye işitme cihazı pazarında tek perakendeci olduklarını vurgulayan Gasso, en geç 2012 yılına kadar Türkiye pazarında paylarını yüzde 35’e çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Gasso, Türkiye’ye iki yılda 3 milyon avroluk yatırım yaptıklarının da altını çizdi.



Gaes’te, kendi fabrikalarında üretilen ‘Microson’un dışında, Danimarkalı üretici GN ReSound’un işitme cihazları da satılıyor.



Yüzde 10’u az işitiyor



Gasso, Gaes’in Avrupa‘da uzun yıllardır gerçekleştirdiği işitme kayıpları taramalarını mayıs ayında Türkiye’de başlatacaklarının da haberini verdi.



Türkiye nüfusunun yüzde 10’unun işitme konusunda sorun yaşadığını da belirten Antonio Gasso, “Türkiye’de işitme konusunda sorun çok ama ihmal da çok. Ne yazık ki insanlar bunu çok ciddiye almıyor” diye konuştu.



Bu nedenle Türkiye’de potansiyelin yüksek olduğunu vurgulayan Gasso, şöyle devam etti:

“Televizyon ve radyonun sesini daha fazla açmaya başladığınız an, bilin ki, kulağınızda sorun başlıyor. Bu durumda hemen bir işitme merkezinde gerekli testleri yaptırın. Gaes merkezlerinde ücretsiz olarak bu hizmeti de veriyoruz. 40 yaşından sonra her yıl bu işitme testlerinin yapılmasını öneriyoruz.”



Okul taraması



Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteği ve izniyle ilk adımı İstanbul’da atmayı planladıklarını belirten Gasso, şunları söyledi: “İlk ve orta dereceli okullarda yapacağımız taramalarla okullardaki öğrencilerle velilerin işitme kayıpları konusunda bilgilendirilmesini sağlamayı ve Türkiye genelinde işitme kayıplı çocuklarımızla ilgili istatistiksel bilgiler elde etmeyi planlıyoruz. Yine bu taramalar sonunda tespit edilecek işitme engelli ama maddi yetersizliği olan çocuklara da işitme cihazı bağışlayacağız Gaes bünyesinde yer alan ve resmi bir yardım vakfı olan Gaes Solidaria, bu tip çalışmaları dünyanın değişik ülkelerinde yıllardır yapıyor. Geçen yıl bu vakıf aracılığıyla maddi anlamda yetersiz 2 bin işitme engelliye ücretsiz olarak kulaklık taktık.”

Gasso, Türkiye’de kadınlara işitme cihazı satmanın daha zor olduğuna da değinerek, kadınların bu cihazları kullanmaktan çekindiklerini ifade etti. Gaes’in işitme cihazları 900-5 bin TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor.



