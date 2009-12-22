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Ekonomi

Mozilla Firefox zirvede

Sonunda Firefox Internet Explorer yendi ve en tepeye ulaştı...

22 Aralık 2009 02:00

T24 - Sonunda Firefox Internet Explorer yendi ve en tepeye ulaştı...


Firefox  liderliği Internet Explorer'dan aldıı. StatCounter'ın en son rakamlarına göre IE7 kullanımında çok büyük bir gerileme oldu.


Ancak burda önemli bir nokta var. IE7 kullanımı çoğu kullanıcı IE8'e geçtiği için azaldı, yani Internet Explorer payı IE7 ve IE8 arasında paylaşılıyor. Bu ikisini birleştirince Microsoft'un web tarayıcısı hala büyük farkla önde


Kullanıcılar Internet Explorer 8'e geçerken, Firefox 3.5 kullanıcılarının sayısı da arttı ve böylece internet tarayıcılar arasındaki liderlik yarışında öne geçti. Bununla birlikte Internet Explorer 6-7 ve 8'in toplam kullanıcı oranı Firefox'u oldukça geride bırakıyor. Yani bu başarı sadece sürümler arasında geçerli ama yine de küçümsenecek bir başarı değil.


Microsoft'un yaptığı en iyi Internet Explorer sürümü olan IE8'in yükselişi ise oldukça istikrarlı. Internet Explorer 7 yüzde 43'den yüzde 21'e geriledi.


StatCounter , Chrome'u diğer tarayıcılar kategorisine dahil etti ve bu tarayıcının payını ayrı olarak
yayınlamadı.

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