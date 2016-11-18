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Dünya

Mozambik'te tanker patladı; en az 73 kişi öldü

Tankerin Malawi’den liman şehri Beira’ya akaryakıt taşıdığı belirtildi

18 Kasım 2016 12:37

Mozambik'te fuel oil yüklü tanker infilak etti. Olayda en az 73 kişi hayatını kaybetti.

Hükümetten yapılan açıklamada, Tete eyaletine bağlı Caphiridzange köyünde, vatandaşlar tankerden petrol alırken patlamanın yaşandığı belirtildi.

sözcü'nün haberine göre; olayda, bazılarının durumu kritik, 100’den fazla Mozambiklinin yaralandığı bildirildi. Bazı haberlerde, tankerin kaza yaptığı ve çevresine toplanan insanların yakıtı almaya çalıştığı belirtildi.

Konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyuran Enformasyon Direktörü Joa Manassess, yöre sakinlerinin araca pusu kurmuş olabileceğini de söyledi.

Tankerin Malawi’den liman şehri Beira’ya akaryakıt taşıdığı belirtildi.

Mozambik, dünyanın en fakir ülkelerinden biri ve yaklaşık 24 milyonluk nüfusunun yarısı açlık sınırının altında yaşıyor.
Ülke 1975 yılında Portekiz’den ayrılarak, bağımsızlığını kazandı. Ancak 1992’de sonra eren 16 yıllık iş savaşın etkisini hâlâ yaşıyor.

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