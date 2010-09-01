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Dünya

MOZAMBİK'TE POLİS GÖSTERİCİLERE ATEŞ AÇTI: 6 ÖLÜ MAPUTO (A.A)

01 Eylül 2010 18:47

-MOZAMBİK'TE POLİS GÖSTERİCİLERE ATEŞ AÇTI: 6 ÖLÜ MAPUTO (A.A) - 01.09.2010 - Mozambik'in Maputo kentinde, polisin fiyat artışlarını protesto eden göstericilere ateş açması sonucu 6 kişinin öldüğü bildirildi. Maputo kent merkezindeki yoksul ve kalabalık semtlerden Bagamoyo'da, binlerce kişi fiyat artışlarını protesto etmek amacıyla bir gösteri düzenledi.  S-TV adlı yerel televizyon kanalının haberinde, Bagamoyo caddelerinden taşarak şehir merkezine yönelen göstericiler arasındaki bazı grupların dükkanları yağmalaya başlaması üzerine, polisin havaya ve göstericilere ateş açtığı belirtildi. Televizyon kanalı, göstericilerden üçünün olay yerinde, diğer ikisinin kaldırıldıkları hastanede öldüğünü, olaylar sırasında bir çocuğun da yaşamını yitirdiğini duyurdu. Can kayıplarının polisin açtığı ateş sonucu olup olmadığı konusuysa henüz açıklık kazanmadı. Hükümetten yapılan açıklamalarda da, olaylarda meydana gelen can kayıplarına ilişkin bilgi verilmedi. Polis tarafından devlet radyo ve televizyonundan yapılan açıklamalarda da, olaylarla ilgili olarak bazı kişilerin tutuklandığı belirtilerek halka sükunet çağrısında bulunuldu.

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