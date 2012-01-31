-Mozambik'te ölü sayısı 32'ye çıktı MAPUTO (A.A) - 31.01.2012 - Mozambik'i etkisi altına alan şiddetli fırtına ve su baskınlarında ölenlerin sayısının 32'ye yükseldiği bildirildi. Ulusal Felaketler Yönetim Enstitüsü Müdürü Joao Ribeiro, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mozambik'te etkili olan fırtına ve su baskınlarında şu ana kadar 32 kişinin öldüğünü, binlerce kişinin güney ve iç kesimlerde mahsur kaldığını söyledi. Ocak ayının ortalarından bu yana ülkeyi etkisi altına alan fırtına ve yağışlar nedeniyle birçok kişi boğuldu veya güç kaynaklarının çökmesi sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.