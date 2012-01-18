-Mozambik'te 500 kişi evsiz kaldı MAPUTO (A.A) - 18.01.2012 - Mozambik'in başkentinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle yaklaşık 500 kişi evsiz kaldı. Yetkililer, başkent Maputo'da evsiz kalan sel mağdurlarının okullara, kiliselere ve spor salonlarına yerleştirildiğini kaydetti. Ülkenin güneyindeki Inhambane'de, onlarca binanın çatısının uçtuğu, 1000 kadar küçük baş hayvanın telef olduğu bildirildi. Mozambik Ulusal Acil Durum Merkezi, tropik Dando fırtınasının iki gündür yarattığı hasarın ardından giderek hızını kaybettiğini duyurdu.