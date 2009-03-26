Mozambik sele teslim

Afrika'nın güneydoğusundaki Mozambik'te sellerde, 4 bin kişinin evsiz kaldığı bildirildi.



Yetkililer, Mozambik'in kuzeyinde şiddetli yağışların evleri ve ekin alanlarını harap ettiğini açıkladı. Şiddetli yağışların yol açtığı sellerin can kaybına neden olduğu yolunda bir haber verilmedi.



Öte yandan ulusal meteoroloji kurumu yaklaşan tropik fırtına uyarısında bulunurken, saatte 78 kilometre hızdaki tropikal İzilda fırtınasının yarın ve cumartesi günü ülkede yeni şiddetli yağışlarla toprak kaymalarına yol açmasından endişe ediliyor.



Sellerin Afrika'nın güneyindeki Angola, Namibya ve Malavi'de de etkili olduğu bildiriliyor.

