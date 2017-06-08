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Dünya

Mozambik polisi kelleri uyardı: Saldırılara hedef olabilirsiniz!

Mozambik Polis Sözcüsü: Geçen ay iki kel adamın cinayeti nedeniyle iki zanlı tutuklandı. Olay batıl inanç kaynaklı

08 Haziran 2017 18:48

Mozambik polisi, halkı kel insanların batıl inançlardan dolayı saldırıların hedefi olabileceği konusunda uyardı. Ülkenin Malavi ile olan sınırında bir büyücülük faaliyetinin kurbanı olan iki kel adamın başları kesilmiş cesedi bulundu.

The Guardian'ın aktardığına göre, Mozambik'in Malavi sınırı yakınlarında başları kesilip organları çıkarılmış 40 yaşın üstünde iki adamın cesedine rastlandı.

Mozambik Polis Sözcüsü Inacio Dina "Geçen ay iki kel adamın cinayeti nedeniyle iki zanlı tutuklandı. Olay batıl inanç kaynaklı. Halk kellerin zengin olduğuna inanıyor" ifadelerini kullandı.

AFP'ye konuşan Zambezia eyaletinden polis Migual Caetano da, 20 yaşındaki iki genç şüphelinin, organların Tanzanya, Malavi'deki müşterilerinin varlıklarını arttırmak için ‘şifacılar' tarafından ritüellerde kullanılacağını söylediğini aktardı.
Caetano, kellerin ilk kez bölgede böyle bir saldırıya maruz kaldığını da aktardı.

BM'ye göre, Mozambik'te 2014'ten bu yana benzer ritüeller için yüzlerce albinoya saldırı gerçekleştirildi.

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