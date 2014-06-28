Moyes'in 'gelmek istiyorum' dediği G.Saray neden Alman istiyor?

İskoçyalı teknik adam David Moyes’in İstanbul’da Galatasaraylı yöneticilerle görüşmesi spor basınında son dakika gelişmesi olarak duyurulurken, Başkan Ünal Aysal, Moyes’in gündemde olmadığını açıkladı. Aysal, öncelikli hedefin Joachim Löw ve Jürgen Klinsmann olduğunu açıklarken, Moyes’in alternatif olduğunu söyledi.

Ali Naci Küçük'ün Hürriyet'teki haberine göre, Roberto Mancini’nin istifasının ardından birçok teknik adam ile görüşen Galatasaray’da David Moyes’te bu isimlerden biriydi. Sezon bitmeden Manchester United Kulübü’ndeki başarısız performansı sonrasında görevine son verilen İskoç teknik adam, G.Saray’a yapılan temaslarda yeşil ışık yaktı. Moyes, Katar seyahati sonrasında Manchester’a geçerken 1 geceliğine İstanbul’u ziyaret etti.

İskoç hoca, İstanbul Atatürk Havalimanı’na indikten sonra Başkan Ünal Aysal ile tanışma ve görüşmek adına Les Ottomans Oteline geçti.

Aysal değil, Cenk Ergün otelde görüştü

Saat 14.00’de David Moyes ile önce başkan Aysal değil İdari Menajer Cenk Ergün bir araya geldi. Cenk Ergün, İskoç hocaya G.Saray’ın mali durumunu, transfer bütçesi ve kadro yapısını anlattı. Ardından yoğun programı sonrasında saat 17.00’de Başkan Aysal ile bir araya gelindi. Moyes toplantıdan sonra Türkiye’de çalışmaya hazır olduğunun mesajını verdi.

‘Acelemiz yok, daha 15 günümüz var’

Ancak Aysal, halen öncelikli tercihinin Alman bir teknik adam ile çalışmak olduğunu yineledi. Aysal, “Moyes ile fikir alış verişinde bulunup, G.Saray’a gelebileceğini öğrendik. Ancak Moyes bizim önceliğimiz değil. Halen Alman ekolü üzerinde çalışıyoruz. Dünya Kupasının durumu ve alacağımız yanıtlara göre teknik direktör konusu netleşecek. Acelemiz yok, daha önümüzde 15 gün var” dedi.

Kısaca Başkan Ünal Aysal, dün kaleme aldığımız gibi Löw ve Klinsmann’a imza attırarak 2. bir Derwall dönemi başlatma konusunda ısrarcı olduğunu belirtti.

Almanya ve ABD Milli Takımı’nın Dünya Kupası’ndaki durumuna göre de Löw ya da Klinsmann ikilisinden biri G.Saray Teknik direktörü olarak ön plana çıkacak.

Peki başkan Ünal Aysal ve yönetim neden Alman ekolünde bu kadar ısrarcı hemen nedenlerine gelelim:

1-G.Saray alt yapısı için Alman modeli örnek alındı ve yurt dışında alt yapı merkezi Almanya’nın Kassel kentine kuruldu.

2-G.Saray Kulübü, Hamit ile Halil Altıntop kardeşler, Yıldıray ve Ahmet Dursun gibi birçok gurbetçi oyuncunun yetiştiği Wattenscheid Kulübünü yeni yetenekleri keşfetme adına satın aldı.

3-Yıllarca Almanya’da forma giyip kariyerine bu ülkede birçok farklı alanda sürdüren Erdal Keser gibi Alman futbolundan yetişen bir futbol adamı kulüp bünyesine katıldı.

4-Geçmişte Derwall örneği gibi G.Saray’da 2.kez devrim ve yeni bir ekol yaratacak bir Alman hoca ile çalışılmak isteniyor.

Derwall gibi Feldkamp gibi Alman hocaların G.Saray’a büyük katkı ve başarılar getirmesi nedeni ile Löw ile Klinsmann konusunda Başkan Ünal Aysal son dakikaya kadar ısrarcı davranıyor.