Moyes parayı katladı





Everton menajeri David Moyes, 16.5 milyon pounda 2013 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Haftalık 65.000 pound alacak olan Moyes, önceki sözleşmesinde bunun yarısını alırken, yeni sözleşmenin ardından oyunculardan daha fazla ücret kazanmaya başladı.





Mart 2002'de takımın başına geçen Moyes, sözleşmesinin son senesine girmesinin ardından takımdan ayrılacağına dair spekülasyonlar çıkmıştı.



Moyes'un göze batan oyuncularından Tim Cahill ve Joseph Yobo, kendisinden haftalık olarak 15.000 pound daha az alıyor.



Sözleşmenin imzalanmasının ardından konuşan başkan Bill Kenwright, Everton'ın en büyük belirsizliğine son vermelerinden dolayı mutlu olduğunu belirtti

