T24 LogoT24 Logo
Spor

Moyes parayı katladı

Everton menajeri David Moyes, 16.5 milyon pounda 2013 yılına kadar sözleşme imzaladı. Moyes, önceki sözleşmesinde bunun yarısını alıyordu

15 Ekim 2008 03:00



Everton menajeri David Moyes, 16.5 milyon pounda 2013 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Haftalık 65.000 pound alacak olan Moyes, önceki sözleşmesinde bunun yarısını alırken, yeni sözleşmenin ardından oyunculardan daha fazla ücret kazanmaya başladı.


Mart 2002'de takımın başına geçen Moyes, sözleşmesinin son senesine girmesinin ardından takımdan ayrılacağına dair spekülasyonlar çıkmıştı.

Moyes'un göze batan oyuncularından Tim Cahill ve Joseph Yobo, kendisinden haftalık olarak 15.000 pound daha az alıyor.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından konuşan başkan Bill Kenwright, Everton'ın en büyük belirsizliğine son vermelerinden dolayı mutlu olduğunu belirtti

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24