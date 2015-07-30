Moussa Sow'un kardeşi Türkiye'de

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Moussa Sow'un Fransa ekiplerinden Le Mans'da forma giyen kardeşi Amadou Sow, Bal ekiplerinden Çengelköyspor ile sözleşme imzaladı.

Kulüp tesislerinden gerçekleşen imza töreninde konuşan 23 yaşındaki genç forvet, "Çengelköyspor'un iyi bir kulüp olduğunu biliyorum. Çevremdekiler bana buranın büyük bir kulüp olduğunu ve şampiyonluğa oynadığını söylediler. Burada olmak çok güzel, şampiyon olmak istiyorum. Mehmet hoca bana güveniyor ben de ona en iyisini vermek istiyorum. İnşallah çok iyi bir sezon olacak" dedi.

'Fenerbahçe'nin bütün maçlarını izliyorum'

Öte yandan, yeşil-beyazlıların kulüp tarihindeki ilk yabancı oyuncusu olan Sow, Fenerbahçe'nin bütün maçlarını izlediğini, Türkiye'deki takımları bildiğini ve atmosfer ve taraftarların çok iyi olduğunu söyledi.

Yorulmazlar: Doğru işler yapmayı arzuluyoruz

Sow'un imza töreninde bulunan teknik direktör Mehmet Yorulmazlar ise, "İnşallah başarılara imza atarız. Başkanımız isteklerimiz doğrultusunda güzel bir takım kurmamıza vesile oldu. Bu düzgün takımla doğru işler yapmayı arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.

İdari menajer Engin Özçelik de yaptığı açıklamada, "Geldiği için mutluyuz. İnşallah şampiyonluk yolunda bize katkısı olur. Çengelköy ailesine inşallah yararlı olur." ifadelerini kullandı.