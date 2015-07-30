T24 LogoT24 Logo
Spor

Moussa Sow'un kardeşi Türkiye'de

Fenerbahçeli Moussa Sow'un kardeşi Çengelköyspor'da

30 Temmuz 2015 14:26

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Moussa Sow'un Fransa ekiplerinden Le Mans'da forma giyen kardeşi Amadou Sow, Bal ekiplerinden Çengelköyspor ile sözleşme imzaladı.

Kulüp tesislerinden gerçekleşen imza töreninde konuşan 23 yaşındaki genç forvet, "Çengelköyspor'un iyi bir kulüp olduğunu biliyorum. Çevremdekiler bana buranın büyük bir kulüp olduğunu ve şampiyonluğa oynadığını söylediler. Burada olmak çok güzel, şampiyon olmak istiyorum. Mehmet hoca bana güveniyor ben de ona en iyisini vermek istiyorum. İnşallah çok iyi bir sezon olacak" dedi.

 

'Fenerbahçe'nin bütün maçlarını izliyorum'

 

Öte yandan, yeşil-beyazlıların kulüp tarihindeki ilk yabancı oyuncusu olan Sow, Fenerbahçe'nin bütün maçlarını izlediğini, Türkiye'deki takımları bildiğini ve atmosfer ve taraftarların çok iyi olduğunu söyledi.

 

Yorulmazlar: Doğru işler yapmayı arzuluyoruz

 

Sow'un imza töreninde bulunan teknik direktör Mehmet Yorulmazlar ise, "İnşallah başarılara imza atarız. Başkanımız isteklerimiz doğrultusunda güzel bir takım kurmamıza vesile oldu. Bu düzgün takımla doğru işler yapmayı arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.

İdari menajer Engin Özçelik de yaptığı açıklamada, "Geldiği için mutluyuz. İnşallah şampiyonluk yolunda bize katkısı olur. Çengelköy ailesine inşallah yararlı olur." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

mousa sowtürkiyeçengelköysporfenerbahçetransferamadou sow

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24