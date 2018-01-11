Moussa Sow geri dönüyor

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Moussa Sow’un Bursaspor’la anlaşma imzalayarak Türkiye’ye geri dönmeye hazırlandığı belirtildi.

A Spor’un haberine göre Bursaspor, Senagelli forvetin kiralanması konusunda prensipte anlaşma sağladı. Sözleşmesi sezon sonuna kadar geçerli olan futbolcunun forma giydiği Al Ahli’de mutsuz olduğu kaydedilirken, Senagalli golcünün kısa süre içinde Bursa’ya gelerek takıma katılacağı kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Senegalli forvet, sezon sonunda takımına dönerek Birleşik Arap Emirlikleri'nde oynamaya devam ediyordu. Bu süreçte 31 yaşındaki futbolcu 8 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.