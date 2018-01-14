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Spor

Moussa Sow: Fenerbahçe karşısında elimden gelenin en iyisini yapacağım

‘'Gol için rakam vermiyorum ama sahaya çıkıp elimden geleni yapacağım''

14 Ocak 2018 18:53

Bursaspor’un Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Ahli'den 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna kattığı eski Fenerbahçeli oyuncu Moussa Sow, yarın Özlüce Tesisleri'nde resmi sözleşmeye imza atacak. 2011-2015 ve 2016-2017 sezonlarında Fenerbahçe’de forma giyen Sow, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada eksi takımı ile oynayacağı maçta elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

Tekrar Türkiye'ye döndüğü için mutlu olduğunu dile getiren Sow, şu ifadeleri kullandı:

“Bursaspor için elimden gelenin en iyisini yapmak için çalışacağım. Taraftarlarımıza her şey için çok teşekkür ederim. Bana büyük destek verdiler. Çok gol atmayı hedefliyorum. Fenerbahçe karşısında da elimden gelenin en iyisini yapacağım. Gol için bir rakam veremiyorum ancak sahaya çıkıp elimden geleni yapacağım.”

 

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