-Moussa Sow, Fenerbahçe için Türkiye'ye geliyor BATA (A.A) - 26.01.2012 - Fransa'nın Lille takımının Senegalli forveti Moussa Sow, Fenerbahçe'ye transferi için Türkiye'ye gelmek üzere Ekvator Ginesi'nden ayrıldı. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Senegal Milli Takımının kadrosunda yer alan Sow, Bata havaalanından ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, ''Evet, Türkiye'ye gidiyorum. Sağlık kontrolünden geçeceğim ve gerisine bakacağız. Yarın sabah geri döneceğim'' dedi. Sow, Fenerbahçe'ye transferinin henüz resmileşmediğini de belirtti. Senegal Futbol Federasyonu Başkanı Augustin Senghor da düzenlediği basın toplantısında, Sow'un Türkiye'ye gidip kısa sürede geri geleceğini doğruladı. ''Sözleşme imzalamak için gidip gelecek. Menajeri bu sabah bizimle konuştu'' diye konuşan Senghor, Sow'un kupadan elenen Senegal'in son maçında forma giyip giymeyeceği konusunda da, ''Futbolcular bize katkıda bulunuyor, biz de onları destekliyoruz. Teknik direktör ve spor bakanıyla görüşüp karar alacağız. 24 saat içinde belirlenir, ancak Sow'a gidip sabah geri gelmesi için uçak tahsis edildi'' dedi. Senegal, Afrika Uluslar Kupası'nda A grubundaki ilk 2 maçını kaybederek kupadan elenmişti.