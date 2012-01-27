Moussa Sow F.Bahçe'ye imzayı attı!

T24 - Fenerbahçe, dün İstannul'a getirdiği Moussa Sow'la 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.



Sarı lacaviertli kulüpten borsaya yapılan açıklamaya göre, Senegalli golcü için 10 milyo Euro bonservis bedeli ödendiği belirtildi.



Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Lille Kulübü oyuncusu Moussa Sow'ın 2015-2016 sezon sonuna kadar sözleşme yapılmak üzere transferi konusunda oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Anlaşma çerçevesinde Lille Kulübüne 10.000.000 Avro bonservis bedeli, oyuncuya ise 2011-2012 sezonunun kalanı için 1.280.000 Avro, 2012-2013 sezonu için 3.400.000 Avro, 2013-2014 sozunu için 2.600.000 Avro, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarının herbiri için ise 1.400.000 Avro garanti ücret ödenecektir."





