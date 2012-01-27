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Spor

Moussa Sow F.Bahçe'ye imzayı attı!

Fenerbahçe, dün İstannul'a getirdiği Moussa Sow'la 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

27 Ocak 2012 02:00

T24 - Fenerbahçe, dün İstannul'a getirdiği Moussa Sow'la 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.


Sarı lacaviertli kulüpten borsaya yapılan açıklamaya göre, Senegalli golcü için 10 milyo Euro bonservis bedeli ödendiği belirtildi.


Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:


"Lille Kulübü oyuncusu Moussa Sow'ın 2015-2016 sezon sonuna kadar sözleşme yapılmak üzere transferi konusunda oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Anlaşma çerçevesinde Lille Kulübüne 10.000.000 Avro bonservis  bedeli, oyuncuya ise 2011-2012 sezonunun kalanı için 1.280.000 Avro, 2012-2013 sezonu için 3.400.000 Avro, 2013-2014 sozunu için 2.600.000 Avro, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarının herbiri  için ise 1.400.000 Avro garanti ücret ödenecektir."


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