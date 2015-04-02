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Spor

Moussa Sow: Erdoğan Türkiye için büyük şans

Sow, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaman zaman kendisini aradığını söyledi

02 Nisan 2015 14:47

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Moussa Sow, milli takım için bulunduğu Fransa'da yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın zaman zaman kendisini aradığını ve insanların Erdoğan'ı çok sevdiğini söyledi.

Fransa’da bulunan ve Dakar FM 94.5 radyosunun programına konuk olan Sow, Cumhurbaşkanı’nın hayranı olduğunu dile getirdi. Akşam'da yer alan habere göre Sow, bu konuda sorulan soruya da şu cevabı verdi:

"Kendisi çok iyi bir Fenerbahçeli. Futbolu da çok iyi bilen bir insan. Attığım gollerden sonra zaman zaman beni mesaj atarak tebrik eder. Türkiye için büyük şans. İnsanlar kendisini çok seviyor."

 

‘Türkiye’de kesinlikle ırkçılık yok’

 

Sow ligdeki yarışı da şöyle değerlendirdi: "Ligin bitimine 9 maç kaldı. 9 maçı da kazanacak bir takım varsa o da F.Bahçe. Daha önce de üst üste maçlar kazanmıştık. Bu kez de yapabiliriz. Gelecek sezon şampiyonlar ligi'ne hazırlanıyoruz. O şarkıyı duymak için can atıyorum. Şampiyonlar Ligi'ne katılırsak hedeflerimiz çok büyük. Türkiye'de derimin rengi yüzünden hiç rahatsızlık duymadım. Kim Türkiye'de ırkçılık var diyorsa yalan söyler. Emenike olayının da ırkçılıkla ilgisi yok."

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