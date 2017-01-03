Moussa Sow en az 3 maç yok!

Senegal Milli Takımı’yla Afrika Uluslar Kupası'na katılacak Moussa Sow, Fenerbahçe'nin en az üç maçını kaçıracak. Turnuva 14 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında Gabon'da düzenlenecek.

Senegal'in grup aşamasında oynayacağı üç maç boyunca Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Adanaspor ve Medipol Başakşehir'le karşılaşacak. Sarı Lacivertliler bu maçlarda golcü oyuncusundan faydalanamayacak.



Moussa Sow, Türkiye Kupası'ndaki Gençlerbirliği deplasmanında da takımını yalnız bırakacak.

Senegal tur atlarsa?

Senegal'in Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finale yükselmesi halinde Sow, ligdeki Kayserispor maçını da kaçıracak.

30 yaşındaki futbolcu, eleme aşamasında milli takımının teknik ekibiyle görüşerek bazı maçlarda forma giymemişti.

Afrika Uluslar Kupası'na Süper Lig'den Senegal Milli Takımı'na çağrılan diğer futbolcular ise, Osmanlıspor'dan N'Diaye, Aytemiz Alanyaspor'dan Gassama ve Çaykur Rizespor'dan Diallo oldu.