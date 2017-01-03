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Spor

Moussa Sow en az 3 maç yok!

Afrika Kupası'nda Senegal formasını terletecek olan Moussa Sow, ligde Adanaspor ve Başakşehir maçlarında forma giyemeyecek

03 Ocak 2017 18:30

Senegal Milli Takımı’yla Afrika Uluslar Kupası'na katılacak Moussa Sow, Fenerbahçe'nin en az üç maçını kaçıracak. Turnuva 14 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında Gabon'da düzenlenecek. 

Senegal'in grup aşamasında oynayacağı üç maç boyunca Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Adanaspor ve Medipol Başakşehir'le karşılaşacak. Sarı Lacivertliler bu maçlarda golcü oyuncusundan faydalanamayacak.

Moussa Sow, Türkiye Kupası'ndaki Gençlerbirliği deplasmanında da takımını yalnız bırakacak.

 

Senegal tur atlarsa?

 

Senegal'in Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finale yükselmesi halinde Sow, ligdeki Kayserispor maçını da kaçıracak. 

30 yaşındaki futbolcu, eleme aşamasında milli takımının teknik ekibiyle görüşerek bazı maçlarda forma giymemişti. 

Afrika Uluslar Kupası'na Süper Lig'den Senegal Milli Takımı'na çağrılan diğer futbolcular ise, Osmanlıspor'dan N'Diaye, Aytemiz Alanyaspor'dan Gassama ve Çaykur Rizespor'dan Diallo oldu. 

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